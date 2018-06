Nachtclub Zoetermeer definitief dicht na beschietingen

Een nachtclub in Zoetermeer die in maart werd beschoten, blijft definitief dicht. Na de beschieting werd al besloten dat de club een jaar dicht zou blijven. Nu heeft burgemeester Aptroot de drank- en horecavergunning ingetrokken.

De club werd meerdere keren beschoten met een automatisch wapen. In de voordeur zaten tientallen kogelgaten. Een paar weken daarvoor was er ook al een incident bij de club met een zwaar explosief.

Aptroot sloot de zaak voor een jaar, maar zei dat hij liever zou willen dat Club One helemaal zou verdwijnen uit Zoetermeer. "Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat ze eerst nog eens gaan nadenken of je zo'n zaak wilt hebben. En als je hem wilt hebben, wat mij betreft liever niet in Zoetermeer."

De eigenaar van Club One wil niet reageren op de sluiting, meldt Omroep West.