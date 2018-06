Amerikaanse bommenwerper gevonden op bodem Noordzee

Op de bodem van de Noordzee is het wrak gevonden van een Amerikaanse B-17-bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog. De vondst werd gedaan tijdens het bodemonderzoek voor de aanleg van een hoogspanningskabel tussen Groot-Brittanniƫ en het Europese vasteland.

Volgens de Belgische omroep VRT is het wrak nog bijna intact en zitten er nog menselijke resten in. Er wordt nu onderzocht om welk toestel het precies gaat.

De onderzoekers stuitten eerst op een vliegtuigvleugel. Op het plaatwerk waren de onderdeelnummers nog leesbaar. Daardoor kon snel worden vastgesteld dat het een Amerikaanse B-17-bommenwerper is.

Vier vliegtuigen

Na overleg met de Amerikanen bleek dat er nog vier vliegtuigen zijn die in aanmerking komen. Van deze toestellen worden nog altijd een of meerdere bemanningsleden vermist. Als bekend is om welk vliegtuig het gaat, zal er een beslissing worden genomen over de berging.

De B-17-bommenwerper werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de geallieerden vaak gebruikt voor bombardementen op Duitse steden. Er konden ongeveer tien bemanningsleden in en het vliegtuig kon 2 tot 5 ton aan bommen meenemen.

In september werd op de bodem van de Noordzee al een Duitse duikboot uit de Eerste Wereldoorlog gevonden die nog bijna intact was.