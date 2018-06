Noodopvangcentrum voor met olie besmeurde vogels Botlekgebied

Rijkswaterstaat is begonnen met de bouw van een noodopvangcentrum voor met olie besmeurde vogels. Het noodhospitaal komt op een parkeerterrein bij de Maeslantkering.

Honderden vogels zijn besmeurd na de lekkage van stookolie in het Botlekgebied in Rotterdam. Veel dieren worden door hulporganisaties uit het water gehaald en naar een opvang gebracht. Daar maken mensen hun veren schoon.

Ze worden opgevangen op verschillende plaatsen, maar er is niet genoeg plek. Het noodhospitaal moet uitkomst bieden. "Zwanen bijvoorbeeld zijn best grote vogels. Ze hebben veel ruimte nodig en er zijn ook veel mensen nodig. Bij de Maeslantkering hebben we een grote parkeerplaats en bovendien zitten we dan dicht bij het gebied waar de besmeurde vogels zitten", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Vogels doodgegaan

Er moeten straks ongeveer 500 dieren in de opvang terechtkunnen. Wanneer de noodopvang is opgebouwd en gebruikt kan worden, is nog niet duidelijk. De woordvoerder zei alleen dat het de bedoeling is dat die er "zo spoedig mogelijk" komt.

Door de olieramp zijn ook vogels doodgegaan. Hoeveel dieren het niet hebben overleefd, weet Rijkswaterstaat nu nog niet.

Geen zwaan zonder olie

Een adviseur die ook bij het project betrokken is zegt tegen RTV Rijnmond dat het wel een paar weken kan duren voor de vogels weer kunnen uitvliegen. "Het lichaam gaat door de olie achteruit. Dat proces moet gestopt worden. Daarna kunnen we ze wassen, maar dat duurt nog wel twee tot drie dagen." Na die tijd hebben de dieren vaak veel tijd nodig om het gewone leven weer op te pakken.

Hoewel er nu al honderden vogels zijn opgevangen, moeten er nog zeker zeshonderd vogels uit het water gehaald worden. "Het is echt een catastrofe", zegt de adviseur. "Ik heb nog geen zwaan zonder olie gezien."