Podcast De Dag: Hoe belangrijk zijn data voor het WK-voetbal?

Data om spelers te scouten en trainingen te perfectioneren: 'laptopcoach' Jorge Sampaoli gelooft er heilig in, maar zijn Argentijns voetbalelftal presteert tot nu toe slechter dan verwacht op het WK. Datajournalist Michiel de Hoog bespreekt in De Dag de zin en onzin van data voor de voetbalwereld "Het zou behoorlijk dom zijn om alleen op basis van data spelers te coachen, maar al die gegevens helpen je wel."

Het aantal inge├źnte kinderen blijkt opnieuw te zijn gedaald. "Het is niet alleen de moeder uit de Bible Belt of de googelende vader. Soms twijfelen ouders ook door dingen die ze zelf als kind hebben meegemaakt," zegt voormalig jeugdarts en onderzoeker Mascha Kamphuis van AJN Jeugdartsen. Ze legt uit welke overwegingen bij twijfelende ouders nog meer meespelen.

En in 1947 was je nog een uitzondering als je als alleenstaande door het leven ging, maar nu is dat wel anders. "De tijd dat je 'zielig' was als single, is wel voorbij", zegt Jan Latten van CBS.