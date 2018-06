Politie opnieuw bezig met mysterieuze verdwijning in Zeeland

De politie houdt vanavond een bijeenkomst in het Zeeuwse Sluis in de hoop een coldcase-zaak alsnog op te lossen. Het gaat om de verdwijning van Herman Ploegstra uit IJzendijke in 2010. De 35-jarige kraanmachinist en brandweerman kwam na een avondje sporten niet meer thuis.

Zijn auto werd tussen Breskens en IJzendijke langs de kant van de weg gevonden. De sleutels zaten nog in het contact en zijn portemonnee en brandweerpieper lagen op de grond. In de auto zaten kleine bloedspetters, die van Ploegstra bleken te zijn. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf.

Zaak heropend

Vanavond geeft de politie uitleg over de zaak aan bewoners van IJzendijke en omgeving. "In zulke kleine gemeenschappen zie je vaker dat mensen wel meer weten, maar daar niet makkelijk over spreken", zegt Ralph Nagelkerke van het Zeeuwse coldcase-team. "Wij hopen dat die mensen na zoveel jaar toch wroeging hebben."

Een coldcase-team van de politie heeft de zaak onlangs heropend. Aanleiding was een anonieme tip over de zaak. Die tip leverde geen concreet resultaat op, maar zorgde er wel voor dat de zaak opnieuw werd bekeken. Oude sporen worden nu met nieuwe technieken onderzocht. Hernieuwde aandacht voor de zaak leverde de afgelopen week 15 nieuwe tips op.

Ook heeft de politie de BMW X5 waar Ploegstra destijds in reed bij de huidige eigenaar in beslag genomen voor onderzoek. Ook daar hoopt de politie nieuwe informatie uit te halen met techniek die in 2010 nog niet voorhanden was. "Onze forensische experts denken dat er een kans is dat we nog iets vinden, zoals dna-materiaal of gegevens uit de boordcomputer", zegt Nagelkerke.

Crime passionel?

Volgens de leider van het coldcase-team zijn er meerdere scenario's voor de verdwijning van Herman Ploegstra. "Er zijn incidenten binnen de familie geweest, die we opnieuw onderzoeken. Hij heeft ook een aantal buitenechtelijke relaties gehad, dus het zou ook om een crime passionel kunnen gaan."

Sommige familieleden van Ploegstra zeiden eerder dat hij mogelijk in criminele zaken verzeild was geraakt. De politie heeft daar weinig aanwijzingen voor. Ook acht de politie het niet waarschijnlijk dat hij moedwillig is verdwenen. Ploegstra liet zonder enige boodschap een dochter achter en heeft ook financieel geen enkel spoor nagelaten. Nagelkerke: "Het zou heel mooi zijn als we Herman na al die jaren kunnen vinden."