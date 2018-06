Beloftes grote webwinkels over aanpak onveilige producten

Onveilige producten mogen niet op de Europese markt belanden, maar er zijn nog te weinig afspraken om dit te voorkomen. Om daar verandering in te brengen komen vier grote webwinkels in overleg met de Europese Commissie nu met regels die meer duidelijkheid moeten scheppen.

Webwinkels Alibaba Express, Amazon, Ebay en Rakuten hebben een verklaring getekend waarin ze beloven sneller in te grijpen als er onveilige producten via hun webwinkels worden verkocht.

Dat kan van alles zijn: van speelgoed waarvan kleine onderdelen los kunnen raken waarin kinderen in kunnen stikken, tot sierverlichting die consumenten kan elektrocuteren.

Wanneer duidelijk is dat dit soort producten onveilig zijn maar toch verkocht worden, moeten winkels ze terugroepen. Voor fysieke winkels bestaan daar al richtlijnen voor, maar voor webwinkels schoten die nog tekort.

Snel reageren

De internetgiganten beloven nu binnen twee werkdagen actie te ondernemen als ze van Europese autoriteiten de melding krijgen dat een product onveilig is. Bij meldingen door consumenten moet dat binnen 5 dagen.

Verder moeten ze het onder meer makkelijker maken voor consumenten om melding te doen van een onveilig product, en beloven ze zelf ook de lijsten van onveilige producten bij Europese meldpunten in de gaten te houden.

Komende tijd zal de Europese Commissie evalueren of de plannen ook werken. Het is de bedoeling dat andere webwinkels in Europa het goede voorbeeld gaan volgen.