Leven op VMBO Maastricht gaat door: 'heel bizar, een grote fout'

Even voor 08.30 uur vanochtend fietsen leerlingen de poort bij VMBO Maastricht binnen. Het is de eerste schooldag sinds de ellende met de ongeldig verklaarde examens binnen de school begon.

Vannacht werd bekend dat twee bestuurders van de scholenkoepel opstappen vanwege de affaire. Straks houden eindexamenleerlingen een protest bij de school.

Voor leerlingen van andere klassen is het een normale schooldag, voor zover dat kan na het nieuws dat de examens van alle eindexamenleerlingen ongeldig zijn verklaard. De meeste leerlingen die verslaggever Joris van Poppel vanochtend sprak bij de poort denken dat ze er uiteindelijk niet veel last van hebben. "Het is heel bizar, er is een grote fout gemaakt. We zitten pas in het tweede jaar, dus tot nu toe betekent het niets voor ons. Ik denk niet dat ze nog zo'n grote fout maken. Ik geloof het niet, nee", zegt een meisje.

Haar vriendin ziet het ook zo. "Dat mag geen tweede keer voorkomen. Ik had in de eerste heel veel lesuitval van Engels, dat mag natuurlijk niet, maar het is wel gebeurd. Ik blijf wel op deze school, maak gewoon de laatste twee jaar af."