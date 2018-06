Zeker 86 doden bij gevechten tussen boeren en herders in Nigeria

Zeker 86 mensen zijn in Nigeria om het leven gekomen bij gewelddadigheden tussen christelijke boeren en islamitische veehoeders. In de binnenlanden van Nigeria ruziën gemeenschappen met verschillende religies al decennia over land. Het afgelopen jaar is het conflict geëscaleerd.

Vorige week laaide het geweld op toen boeren herders aanvielen en vijf mensen doodden. Na die aanval volgden over en weer wraakacties waarbij tientallen doden vielen en huizen en voertuigen in brand werden gestoken.

De afgelopen dagen probeerden de politie en het leger de rust in de regio te herstellen. In verschillende dorpen in de Plateau-staat in Centraal-Nigeria is een avondklok ingesteld.

Gevaar voor de veiligheid

President Buhari heeft opgeroepen tot kalmte. Hij zegt dat de autoriteiten alles op alles zetten om de geweldplegers te vinden en te bestraffen.

De spanningen vormen een steeds groter gevaar voor de veiligheid in het land met de meeste inwoners van Afrika. Het afgelopen jaar zouden duizenden mensen zijn omgekomen bij gevechten tussen christelijke en islamitische groeperingen.

Internationale media melden dat de gevechten tussen boeren en herders met verschillende etniciteiten zelfs meer levens hebben gekost dan het geweld door de extremistische groepering Boko Haram, die in het noordoosten geregeld aanslagen pleegt.