Complete politie-eenheid opgepakt in Mexico na moord op politicus

Alle agenten van de politie-eenheid in de Mexicaanse stad Ocampo zijn gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een kandidaat-burgemeester. De 28 politiemensen zouden banden hebben met criminele organisaties in de regio.

In Ocampo, dat in de staat Michoacán ligt, werd donderdag een lokale politicus doodgeschoten die in de race was voor het burgemeesterschap. De daders werden niet gepakt, maar voor de Mexicaanse justitie was al snel duidelijk dat een hoge gemeenteambtenaar betrokken was bij de moord.

Geboeid

Zaterdag kwamen federale agenten naar Ocampo om de ambtenaar te arresteren. Zij werden echter tegengehouden door de lokale politie.

De federale agenten vertrokken en kwamen een dag later terug met versterking, waarna alle opstandige politiemensen en de ambtenaar werden ingerekend. De 28 agenten zijn geboeid afgevoerd en voor verhoor meegenomen naar de hoofdstad van Michoacán.

Meer politici vermoord

De staat in het westen van Mexico wordt geplaagd door geweld van drugskartels. De kandidaat-burgemeester was de derde politicus in iets meer dan een week die om het leven werd gebracht in Michoacán.

In totaal zijn door heel Mexico meer dan honderd politici vermoord in aanloop naar de verkiezingen op 1 juli. De Mexicanen kunnen dan een nieuwe president, senatoren en regionale en lokale bestuurders kiezen.