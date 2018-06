Gezonken veerboot Indonesië gelokaliseerd

Indonesische hulpdiensten hebben de veerboot gelokaliseerd die vorige week maandag met bijna 200 opvarenden zonk op het Tobameer in Noord-Sumatra. De boot ligt op een diepte van 450 meter, niet ver van de plek van het ongeluk.

De boot zonk door onbekende oorzaak kort na vertrek uit de haven van Simanindo. Het was het dodelijkste ferry-ongeluk in Indonesië in bijna tien jaar. Achttien mensen werden gered. Van de ongeveer 180 anderen zijn pas drie lichamen gevonden.

De veerboot is nu gelokaliseerd met speciale apparatuur voor bodemonderzoek. De komende tijd wordt een poging gedaan om het wrak omhoog te halen. Vanwege de diepte van het meer, een toeristische trekpleister, kunnen daarbij geen duikers worden ingezet.

De kapitein van de boot, die het ongeluk heeft overleefd, is ondervraagd door de politie. Zijn rol wordt onderzocht omdat de boot overvol was. Volgens de Indonesische minister van Transport was de capaciteit 43 mensen.