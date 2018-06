Senegalese-Nederlander tegen oud-landgenoten: 'Kom niet naar Europa'

Ibrahim Salama maakte zo'n tocht. Hij komt uit Sudan en is met een boot vanuit Libië overgestoken naar Italië. "Met heel veel moeite is dat gelukt. Je weet niet waar een mensensmokkelaar je naartoe brengt. Het kost geld en het is gevaarlijk."

Bij de migratietop in Brussel werd vanavond gesproken over opvang in kampen in de regio. Europese landen willen voorkomen dat de migranten op de boot stappen. Maar dat is geen oplossing, waarschuwt Kane.

"Dan trekken ze alsnog door de woestijn naar een kamp en lopen ze ook gevaar. Donkere Afrikanen worden in Libië gebruikt als slaaf." De mensenhandelaren beginnen al in het land van herkomst en daar moet volgens Kane worden gezocht naar een oplossing. "Daar moet Europa investeren om een betere toekomst te creëren. Door onderwijs en administratie als geboorteaktes te verzorgen."

Oost west, thuis best, vindt Salama. "Iedereen wil graag bij de familie blijven, niemand maakt die reis voor niets. We moeten ons de vraag stellen waarom mensen deze kant op komen. Er moet worden gepraat met migranten over wat ze nodig hebben. Want mensen willen graag weer terug als het daar weer beter is."