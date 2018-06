Vicepresident Zimbabwe: explosie gisteren was terreurdaad

De explosie gisteren op een campagnebijeenkomst in Zimbabwe zal er niet toe leiden dat de verkiezingen van volgende maand worden uitgesteld. Dat zei vicepresident Chiwenga op een campagnebijeenkomst in de hoofdstad Harare.

Op een andere campagnebijeenkomst, gisteren in een stadion in de tweede stad van het land, deed zich een explosie voor dicht bij de Zimbabwaanse president Mnangagwa, die net had gespeecht. Wat er explodeerde is niet duidelijk, en ook is nog niet duidelijk wie er achter de explosie zit. De politie heeft een "substantiƫle beloning" uitgeloofd voor informatie.

Vicepresident Chiwenga noemt de explosie van gisteren een terreurdaad en staatsmedia spreken van een moordpoging. Mnangawa raakte niet gewond. Wel raakten 49 anderen gewond, onder wie de twee vicepresidenten.

De Zimbabwaanse autoriteiten hebben na gisteren bescherming beloofd aan alle 23 presidentskandidaten, als ze dat graag willen. Normaal krijgen kandidaten geen bescherming.

Onafhankelijk onderzoek

Oppositieleden en activisten in Zimbabwe vrezen dat de aanval van gisteren gebruikt gaat worden om hun campagne tegen te werken. "Er moet dringend een onafhankelijk onderzoek komen, zodat de schuldigen kunnen worden gestraft", vindt een vertegenwoordiger van oppositiepartij MDC volgens The Guardian.

President Mnangagwa zei gisteren op Twitter dat de verkiezingscampagne moeten doorgaan op een "vrije en vreedzame manier". "We laten deze laffe actie niet in de weg van de verkiezingen staan. De beste reactie op haat is liefde."

Harde hand

De inwoners van Zimbabwe gaan op 30 juli naar de stembus. Het zijn de eerste verkiezingen in het land zonder deelname van Robert Mugabe, die vorig jaar moest vertrekken. Mugabe regeerde het land 37 jaar lang met harde hand en er was destijds geen sprake van vrije verkiezingen. Zijn partij ZANU-PF, overigens ook de partij van Mnangagwa, won de verkiezingen altijd met overmacht.

Mnangagwa heeft nu wel vrije verkiezingen beloofd en Westerse waarnemers uitgenodigd om te komen kijken. Mugabe weigerde de komst van waarnemers uit het Westen. Peilingen laten een nek-aan-nekrace zien tussen ZANU-PF en de oppositie.