Stembureaus in Turkije gesloten, oppositie waarschuwt voor fraude

Voor een overwinning van de oppositie wordt de rol van de overwegend Koerdische HDP als cruciaal beschouwd. Als de partij de kiesdrempel van 10 procent niet haalt gaan die stemmen per district automatisch naar de tweede partij, wat dan veelal de AKP is. Turkije heeft een districtenstelsel, waarbij de kandidaat met de meeste stemmen in een district de parlementszetel voor dat district wint.

Afgaande op peilingen haalt de HDP de kiesdrempel. De leider van de partij, de 45-jarige Selahattin Demirtas, zit overigens vast vanwege terreuraanklachten en voerde, zo goed als zo kwaad als dat kon, campagne vanuit de cel.