Gezonde spanning, verrekijkers en wijn bij eindstreep Volvo Ocean Race

"Even kijken, hoe staat het?" Een dikke trui, een stevige jas en de smartphone met de laatste stand in de hand. Deze vrouw is helemaal klaar voor de finish van de Volvo Ocean Race, later vanmiddag in Scheveningen.

"Je wordt helemaal gek als je die tracker gaat volgen", zegt ze. Via een app is te zien waar de zeilboten zich bevinden, zo vlak voor de climax van een maandenlange race om de wereld. "Dan ligt de ene weer voor en dan de andere. Ze moeten zo voor de wind deze kant op en ze kunnen elkaar nog de wind uit de zeilen halen. Het zijn spannende dingen die we hier gaan meemaken."

Deze mensen staan op de kade te wachten.