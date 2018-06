In de Duitse stad Wuppertal, ten oosten van Düsseldorf, is een woning gedeeltelijk ingestort na een explosie. De ontploffing deed zich vannacht voor bij een brand in een appartementencomplex.

Zeker vijf mensen zijn gewond geraakt, een aantal van hen is er slecht aan toe, meldt de politie. Het is niet uitgesloten dat er nog slachtoffers in het gebouw zijn.

De reddingswerkzaamheden worden bemoeilijkt doordat er instortingsgevaar is.