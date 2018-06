Wekdienst 24/6: drukte in Scheveningen en Saudische vrouwen mogen autorijden

Wat heb je gemist?

In de Europese Unie moeten gesloten opvangcentra voor migranten komen. Dat is de kern van een nieuw voorstel waarmee de Franse president Macron en de Spaanse premier Sánchez vanmiddag naar de speciale migrantentop in Brussel gaan. In die gesloten complexen horen migranten zo snel mogelijk of ze in de EU mogen blijven. De centra worden betaald met Europees geld. Het voorstel wijkt af van het plan van EU-president Tusk. Die wil migrantencentra buiten de Europese Unie.