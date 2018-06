Diplomaat Vaticaan krijgt vijf jaar cel voor kinderporno

Een voormalige diplomaat van het Vaticaan in Washington is veroordeeld tot vijf jaar cel. De Vaticaanse rechtbank acht Carlo Alberto Capella schuldig aan het downloaden en verspreiden van kinderporno.

Het Vaticaan riep de Italiaan Capella vorig jaar zomer terug uit Washington toen de beschuldigingen naar buiten kwamen. Er bleken tientallen kinderpornografische foto's en filmpjes op zijn telefoon te staan.

Capella gaf toe dat hij het materiaal had gedownload. Hij zei dat hij na zijn verhuizing naar de Verenigde Staten in 2016 een moeilijke periode had gekend.

Canada

Capella, die rond de 50 jaar is, zal zijn straf uitzitten in de gevangenis van Vaticaanstad. Hij moet ook een boete van 5000 euro betalen.

Tegen de oud-diplomaat loopt ook een onderzoek van de Canadese justitie. Capella zou eind 2016 bij een bezoek aan een kerk in de Canadese stad Windsor kinderporno hebben geĆ¼pload op een sociaal netwerk.

Eerste veroordeling

Het is voor het eerst dat in het Vaticaan iemand wordt veroordeeld voor kinderporno of -misbruik. In 2015 liep er een soortgelijke zaak tegen de Vaticaanse ambassadeur in de Dominicaanse Republiek, maar die overleed voordat er een vonnis was.

Verder werd de aartsbisschop van de Australische stad Adelaide vorige maand schuldig bevonden aan het verzwijgen van seksueel misbruik, maar die zaak werd behandeld door een Australische rechtbank. Ook kardinaal Pell, tot voor kort de derde in rang in het Vaticaan, staat in Australiƫ terecht. Hij wordt beschuldigd van het misbruik van minderjarige jongens.