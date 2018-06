Politieagenten gearresteerd na aanslag op premier Ethiopië

De Ethiopische autoriteiten hebben in de nasleep van een mislukte aanslag op premier Abiy Ahmed negen politiemedewerkers opgepakt. Onder hen is volgens staatszender ETV ook het plaatsvervangend hoofd van de politie van Addis Abeba, de hoofdstad van het land in Oost-Afrika.

Bij de aanslag op een plein in Addis Abeba viel zeker een dode en 155 gewonden. Negen van hen liggen volgens de autoriteiten in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanuit het publiek werd een granaat gegooid, volgens een ooggetuige van persbureau AP door een man in een politie-uniform. Hij kon worden tegengehouden door agenten. Daarna volgde een explosie.

'Liefde wint altijd'

De premier bleef ongedeerd en werd na de aanslag snel in veiligheid gebracht. Op de staatstelevisie sprak hij later van een "goed georkestreerde aanslag" die "goedkoop en onacceptabel" is. "Liefde wint altijd. Het doden van anderen is een nederlaag. Aan de mensen die ons proberen uit elkaar te drijven: dat is niet gelukt."

De 41-jarige Abiy is in een hoog tempo het land met honderd miljoen inwoners aan het hervormen. Hij wil een einde maken aan de oorlog met buurland Eritrea, liet tienduizenden politieke gevangen vrij en stelde de economie open voor investeerders uit het buitenland. Ook beëindigde hij de noodtoestand, die gebruikt werd om de oppositie meedogenloos aan te pakken.

Toch is niet iedereen blij met de hervormingen: het Tigrayan Volksbevrijdingsleger, een onderdeel van het regerende Ethiopische Revolutionaire Democratische Volksfront, vindt dat Abiy niet zonder hun toestemming een vredesverklaring aan Eritrea had mogen sturen voordat daar een partijbijeenkomst over gehouden zou worden. "We zien dit als een fout."