Twee jaar na referendum: tienduizenden in Londen op de been tegen brexit

De demonstraties komen op het moment dat leden van het kabinet-May zeggen dat de Britten bereid zijn de uittredingsbesprekingen zonder overeenkomst te verlaten. Minister Johnson van Buitenlandse Zaken en minister Fox van Buitenlandse Handel zeggen dat premier May niet blufte toen ze een opmerking in die richting maakte. De stelling is dat geen deal beter is dan een slechte deal.

Het grootste probleem is de onderlinge verdeeldheid over de economische verhoudingen met de EU na de brexit. De organisatoren van de demonstratie zeggen dat de twijfel bij de Britten toeneemt nu de economische gevolgen zich aftekenen.

Beloftes gebroken

"Ze hebben ons van alles voorgespiegeld, maar twee jaar later zitten we met gebroken beloftes, een economie de de gevolgen van de brexit al voelt en een regering die verlamd is door interne verdeeldheid", zei de organisator.

Een Brit die getrouwd is met een Française en in Nederland woont, zegt dat hij meeloopt om te laten zien hoe een Europeaan eruitziet.

De Britten stemden in 2016 met 52 tegen 48 procent voor uittreding uit de EU. Op 29 maart 2019 moet dat officieel een feit zijn.

De leiders van de Conservatieven en van Labour, de twee grootste partijen, zijn tegen een nieuw referendum, maar binnen de partijen heerst verdeeldheid. Kleinere partijen als de Groenen en de Liberaal Democraten zijn vóór. Zij zeggen dat het uittredingsproces nog stopgezet kan worden.