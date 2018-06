'Ik kreeg een 8 voor een vak dat ik nooit gevolgd heb'

"In eerste instantie dacht ik dat het een grapje was", zegt Max over het moment dat hij hoorde dat de examens van VMBO Maastricht ongeldig waren verklaard. "Maar mijn telefoon bleef maar trillen en ik had 400 appjes in de groepsapp. Toen dacht ik dat het misschien toch zo was en heb ik een docent gebeld. 'Vertel me alsjeblieft dat het niet waar is', zei ik. Maar toen zei ze: 'helaas wel.'"

Volgens Max was het vorig jaar op school een "heel grote puinhoop" met het samengaan van het PortaMosana College en het Sint-Maartenscollege. "Er was veel lesuitval, geen boeken, geen docenten, weinig les. Dan ging ik om kwart over acht naar school en was ik om negen uur alweer thuis omdat de rest van de dag de lessen uitvielen."

Als voorbeeld noemt hij het 'spookvak' 2D- en 3D-vormgeving dat hij volgde. "Toen ik de eerste keer naar die les ging was er geen docent. De keer daarop ook niet. De teamleider zou het uitzoeken. Ik heb daar nooit meer iets van gehoord en nooit ook maar een les gevolgd. Maar aan het einde van de rit had ik toch een 8 op mijn eindlijst. Ik vind het geen probleem, maar dat kan eigenlijk niet."

Verslaggever Joris van Poppel ging langs bij Max en zijn (boze) moeder: