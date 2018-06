Argentijnse criminelen verstoppen drugs in WK-bokalen

De politie in Argentinië heeft een groepje criminelen in de kraag gevat dat graag wilde profiteren van de hype rond het WK voetbal. De groep had marihuana en cocaïne verstopt in nep WK-bokalen.

De Argentijnse politie pakte de groep, die de "Narcos de la Copa" wordt genoemd, gisteren op. Bij de politieactie werd 20 kilo marihuana, 10 kilo cocaïne, 1800 porties van crack-cocaïne en zo'n 15.000 euro in beslag genomen.

De minister van Veiligheid van de provincie Buenos Aires vond het wel een ingenieus idee van de boeven. "Maar laat je niet misleiden. Ze zouden niet bewonderd moeten worden. Integendeel: nu zitten ze in de cel", zei hij in een verklaring.

Het lijkt er overigens niet op dat de échte WK-bokaal naar Argentinië gaat dit jaar. Het land stelt teleur op het WK en verloor donderdag met 3-0 van Kroatië. Eerder kwamen de Argentijnen niet verder dan 1-1 tegen IJsland.