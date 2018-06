Voetballers 'voelen zich een beetje thuis' op WK voor adoptiekinderen

In Vianen was vandaag het WK AdoptieKids. Bijna duizend geadopteerde kinderen deden mee aan een voetbaltoernooi, waarbij ze speelden voor het land waar ze zijn geboren. Dat resulteerde in 34 verschillende landenteams.

Het toernooi werd dit jaar voor de negende keer gehouden en is ooit bedacht om geadopteerde kinderen in Nederland bij elkaar te brengen. "Je voelt je eigenlijk een beetje thuis als je je landgenoten ziet", zegt een van de deelnemers.

Hieronder zie je hoe de kinderen het WK AdoptieKids beleefden: