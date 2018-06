Explosie bij campagnebijeenkomst president Zimbabwe

Op een campagnebijeenkomst van de Zimbabwaanse president Mnangagwa in een stadion in de stad Bulawayo heeft zich een explosie voorgedaan. Volgens de Zimbabwaanse staatszender ZBC is de president daarbij niet gewond geraakt en is hij geëvacueerd. Wel zou er een aantal andere mensen gewond zijn geraakt, onder wie vice-president Mohadi.

Volgens ooggetuigen van het Amerikaanse persbureau AP explodeerde er iets in het stadion toen Mnangagwa net klaar was met het toespreken van het publiek. De explosie was volgens de ooggetuigen dicht bij de vip-tent.

Wie er achter de explosie zit, is onduidelijk. Tegen lokale media zegt de woordvoerder van Mnangagwa dat er de afgelopen jaren "meerdere aanvallen" op hem zijn uitgevoerd.

Verkiezingen

Zimbabwe gaat op 30 juli naar de stembus. Het worden de eerste verkiezingen in het land zonder de onder druk vertrokken oud-president Mugabe. Mnangagwa werd in november vorig jaar benoemd tot de opvolger van Mugabe, die het land jarenlang met harde hand regeerde.

Mnangagwa heeft eerlijke en vrije verkiezingen beloofd. Waarnemers uit het Westen zijn uitgenodigd om te komen kijken. Eerdere verkiezingen werden vaak gekenmerkt door fraude en geweld.

De partij van Mugabe én Mnangagwa, de ZANU-PF, won jarenlang met grote overmacht de verkiezingen. Alleen bij de laatste verkiezingen in 2013 moesten zij tegenstand dulden van de MDC van de in februari overleden oppositieleider Morgan Tsvangirai.