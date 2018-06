In de Rotterdamse haven is een zeeschip tegen een steiger gevaren. Het schip verloor veel stookolie, maar het gat is inmiddels gedicht.

Het ongeluk gebeurde in de Geulhaven. Daar zit ook de verkeerscentrale van de haven. Drijvende oliebarrières werden ingezet om te voorkomen dat de olie zich verder verspreidde.

In de nabije omgeving is een sterke olielucht te ruiken.