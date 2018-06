Massale steun voor zwaargewonde agent na explosie Utrecht

Bij het politiebureau in Kanaleneiland in Utrecht zijn honderden kaarten en brieven bezorgd als steunbetuiging voor de zwaargewonde agent na een explosie in een flat. Ook zijn er tientallen bossen bloemen afgegeven.

"We voelen de steun. Overweldigend", vertelt een agent in de Dichters- en Rivierenwijk, schrijft RTV Utrecht. Hij riep onlangs op zoveel mogelijk steunbetuigingen te sturen. Veel mensen gaven gehoor aan die oproep. Ook op sociale media regent het sympathieke berichten aan het adres van de agent.

De agent brak beide benen toen hij donderdag uit een raam viel van twee hoog. Hij probeerde het vuur te ontvluchten na een explosie.

Buurtbewoner Omar hielp de gewonde agent en werd daarvoor geprezen op sociale media. Hij vertelt zijn verhaal, maar wilde liever niet herkenbaar in beeld: