Honderden protesteren tegen toename 'liegvelden'

In zes plaatsen in het land protesteren mensen tegen de groei van vliegverkeer in Nederland. De protesten zijn een initiatief van bewonersgroepen en milieubelangenorganisaties.

De demonstranten vrezen voor het milieu vanwege de "explosieve groei van goedkoop vliegverkeer". Het kabinet zou meer werk moeten maken van duurzame alternatieven zoals de trein, vinden zij. De organisatie vraagt mensen om in het rood gekleed te komen. Daarmee wordt dan een rood sein uitgebeeld dat te zien moet zijn vanuit de lucht.

Lelystad

Verslaggever Martijn van der Zande ziet in Zwolle ongeveer driehonderd mensen op de been. "Ze dragen spandoeken met teksten als 'Geen lawaai van Lelystad' en 'Minder liegvelden!'"

Het protest in Zwolle richt zich ook op uitbreiding van Lelystad Airport en de geplande laagvliegroutes. "De mensen hier zijn bang dat de laagvliegroutes voor herrie en fijnstof gaan zorgen."

Hieronder een overzicht van de protesten in Zwolle, Amsterdam, Rotterdam, Eelde, Maastricht en Eindhoven in tweets: