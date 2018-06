Pantera-drummer Vinnie Paul (54) overleden

De Amerikaanse drummer Vinnie Paul is overleden. De 54-jarige Texaan, geboren als Vincent Paul Abbott, is vooral bekend als mede-oprichter van de zeer succesvolle metalband Pantera.

De band boekte met name in de jaren negentig succes in de VS en daarbuiten met snoeiharde groovemetal. In Nederland trad Pantera zeven keer op en werden albums van de band goed verkocht.

Vinnie's broer 'Dimebag' Darrell Abbott, leadgitarist in Pantera, kwam op tragische wijze aan zijn einde. Na het uiteenvallen van Pantera in 2003 hadden de broers een nieuwe band, Damageplan, opgericht. In december 2004 was de band net aan een concert in Ohio begonnen toen een man het podium op stormde en Darrell Abbott doodschoot. Ook vijf anderen kwamen bij die aanslag om.

Hellyeah

Twee jaar later werd Vinnie Paul de drummer van de heavymetalband Hellyeah, en dat bleef hij tot zijn dood. Waaraan Vinnie Paul is overleden is niet bekendgemaakt.

Als zijn inspiratiebronnen noemde Vinnie Paul een paar jaar geleden op de website OnlineDrummer.com de Texaanse band ZZ Top en de gitarist Stevie Ray Vaughn, maar ook de bands Led Zeppelin, Black Sabbath, Kiss en Van Halen.