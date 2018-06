Zes arrestaties na schoten bij huis Tilburg

De Brabantse politie heeft zes mannen opgepakt nadat er schoten waren gelost bij een huis in Tilburg. Niemand raakte gewond.

Kort daarvoor moest de politie al in actie komen vanwege een vechtpartij tussen twee groepen mensen bij een tankstation. Een groep ging ervandoor toen de agenten arriveerden.

Een aantal vechtersbazen ging enkele straten verderop een huis binnen. De andere groep ging erachteraan, waarna er plotseling schoten klonken bij het huis.

Getrokken wapen

Agenten trokken daarop hun wapen en hielden zes mannen aan. De politie vond later in de buurt drie kogelhulzen. Volgens Omroep Brabant zijn twee wapens in beslag genomen.

De zes arrestanten variƫren in leeftijd van 24 tot 45 jaar. Ze komen uit Den Helder, Den Haag en Tilburg. Wat de precieze aanleiding voor het geweld was, is niet bekend.