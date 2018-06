Van 'Wir schaffen das' naar 'Was machen wir jetzt?'

De crisis golft in het begin heen en weer tussen afgrijzen, medelijden en de roep om ingrijpen om de ongecontroleerde stroom mensen die door Europa loopt te stoppen. In de zomer van 2015 vindt de Oostenrijkse politie maar liefst 71 mensen in een vrachtwagen, gestikt nadat mensensmokkelaars ze langs de kant van de weg hadden achtergelaten. Een paar weken daarna puilt het station van Boedapest uit van de migranten.

Niet veel later: het beeld van Aylan, drie jaar oud, rood T-shirt, blauwe broek, gympjes nog aan. Dood in de branding van de Turkse badplaats Akyarlar. De verontwaardiging is groot, maar de politiek is nog niet in staat om een antwoord te geven. Behalve dan de bekende woorden van Angela Merkel: "Wir schaffen das."

De deal

Nederland speelt begin 2016, als tijdelijk voorzitter van de EU, een belangrijke rol bij het tegenhouden van de migranten. Premier Rutte bedenkt samen met onder andere bondskanselier Merkel een plan om Turkije geld te geven, in ruil voor het tegenhouden van vluchtelingen. 'Echte' vluchtelingen, dus geen economische migranten, mogen op uitnodiging uit de opvangkampen in Turkije naar de EU komen. Legale migratie, wordt dat genoemd.

Die zogenoemde Turkije-deal leidt ertoe dat de vluchtelingenstroom naar Griekenland opdroogt. Tegelijkertijd gaat de grens tussen Macedoniƫ en Griekenland op slot, waardoor het lastig wordt om de Balkan-route naar met name Duitsland af te leggen zonder geldige reisdocumenten.

Griekse kampen

De opvang en integratie van de asielzoekers die dan al in de EU bivakkeren, verloopt moeizaam. Vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden puilen uit en in de eerste winter hebben de bewoners het koud, omdat de tenten te dun zijn en dekens schaars. In Nederland wordt op verschillende plaatsen geprotesteerd tegen de opvang van asielzoekers.

Het tentenkamp in Calais, waar illegale migranten wachten op een mogelijkheid om naar Groot-Brittanniƫ te gaan, groeit uit tot een kleine stad. In Brussel en Parijs zwerven veel illegalen rond, nadat het kamp in Calais is ontruimd.

In Duitsland loopt het tijdens de nieuwjaarsnacht in Keulen helemaal uit de hand. Als op 1 januari 2016 de balans wordt opgemaakt, blijkt dat een groep asielzoekers op het bomvolle plein voor de Dom een groot aantal vrouwen heeft aangerand. Het voorval staat niet op zich: ook in andere landen zijn incidenten.