Hardloopster (19) steekt grens VS over en zit ruim twee weken vast

Nietsvermoedend ging de 19-jarige Française Cedella Roman een rondje hardlopen vlakbij de Canadese stad Vancouver. Zonder zich ervan bewust te zijn, stak ze de Amerikaanse grens over. Het kwam haar duur te staan.

Eind mei was Roman met haar familie op het strand White Rock ten zuiden van Vancouver, schrijft Radio Canada. Aan het begin van de avond ging ze een stukje rennen. Toen het vloed werd, verliet ze het strand en nam ze een paadje om vanaf daar een foto te maken.

'Een beetje huilen'

Daar werd ze tegengehouden door twee Amerikaanse grensbewakers. Ze bleek in de staat Washington te zijn beland, zonder dat ze een grensbord had gezien. "Ze vertelden me dat ik illegaal de grens was overgestoken en ik zei dat ik dat echt niet expres had gedaan", zegt ze tegen de Canadese radio.

De agenten zeiden dat ze haar niet konden laten gaan, omdat ze was gefilmd door bewakingscamera's. Roman had geen identiteitsbewijs of visum bij zich. De bewakers namen haar mee naar een detentiecentrum 200 kilometer verderop. Ze moest haar sieraden afdoen en werd gefouilleerd. "Daar begreep ik dat het serieus was en begon ik een beetje te huilen."

Moeder met paspoort

Roman nam contact op met haar moeder, bij wie ze tijdelijk verblijft. Moeder ging direct naar het detentiecentrum met het paspoort en het visum van haar dochter. Een agent vertelde dat de documenten door de Canadese immigratiedienst moesten worden gecontroleerd voordat Roman weer naar Canada mocht. Een dikke twee weken later werd ze vrijgelaten.

Een woordvoerder van de Amerikaanse grensbewakingsdienst liet weten dat het illegaal is om de Amerikaanse grens over te steken op een andere plaats dan een douanepost, zelfs als een persoon beweert dat dit per ongeluk is gebeurd.