'Vermoedelijke bankier van de onderwereld' vast in groot witwasonderzoek

De politie heeft een 55-jarige bankier opgepakt die wordt verdacht van stelselmatig witwassen, valsheid in geschrift, verduistering en oplichting. Het OM noemt hem een "vermoedelijke bankier van de onderwereld".

Justitie verdenkt hem ervan dat hij heeft gewerkt voor criminelen en voor burgers die geld buiten het zicht van de fiscus willen houden. De Nederlander beheerde grote geldsommen via de Caraïben, Liechtenstein, Panama en Zwitserland.

Het OM heeft aanwijzingen dat het om zeker tientallen miljoenen euro's gaat. De bankier gebruikte vermogen van klanten om leningen af te sluiten. Het geleende geld gebruikte hij voor privé-uitgaven, blijkt uit onderzoek van het OM.

Forse greep uit de kas

Omdat leningen niet werden terugbetaald, spraken schuldeisers het vermogen van klanten van de bankier aan. De schade per klant wordt geschat op enkele tonnen en in sommige gevallen op ruim een miljoen.

Het OM verdenkt de man ervan dat hij "een forse greep uit de kas van zijn cliënten" heeft gedaan. Hij werd gearresteerd en in voorarrest gezet toen hij eind april in Nederland aankwam. Nu zit hij in voorlopige hechtenis.