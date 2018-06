Na 4000 'idiote' afleveringen stopt Jerry Springer ermee

Het programma begon in de VS als een dertien-in-een-dozijn-talkshow. De eerste aflevering in 1991 ging over een familie die werd herenigd. Maar al snel kwam Springer erachter dat de tijd rijp was voor controversiëlere onderwerpen. In 1998, het jaar van een aflevering genaamd 'Ik ben getrouwd met mijn paard', ging het zelfs zo goed dat Jerry Springer Oprah Winfrey voorbijstreefde qua kijkcijfers.

Oprah was in 1986 begonnen met haar talkshow, die ook draaide om gewone mensen. "Dat was het eerste emotiegerichte praatprogramma", legt tv-wetenschapper Dan Hassler-Forest van de Universiteit Utrecht uit. "Maar zij was gericht op oplossingen. Jerry Springer wilde geen oplossingen. Hij stookte het vuurtje juist op, want dat was spannende televisie."