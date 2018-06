Oudste foto's weer scherp door nieuwe techniek

Er is nog vaag een gezicht te herkennen op het koperplaatje. Twee witte vlekken waar de ogen zaten, de lijnen van een mond en neus, een halsketting. Maar de persoon die anderhalve eeuw geleden werd vastgelegd op deze vroege foto, is onherkenbaar. Door de jaren heen onherroepelijk vervaagd.

Met een nieuwe techniek is de jongedame op de daguerreotype echter, voor het eerst in generaties, weer recht in de ogen te kijken. Door nauwgezet het plaatje te scannen en te analyseren kan het portret worden gereconstrueerd.

"We sprongen allemaal op toen we het zagen. We hadden geen idee wat we konden verwachten", zegt onderzoeker Madalena Kozachuk. "Maar zelfs de fijnste details zijn zichtbaar."