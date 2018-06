Maffiabaas 'Cadillac Frank' veroordeeld voor oude moord

De zaak kwam aan het rollen toen het lichaam van het slachtoffer twee jaar geleden kon worden opgegraven na een tip. Een voormalige vriend van Salemme deed daarna als kroongetuige een boekje open over diens betrokkenheid. Salemme's advocaat stelde dat de man uit was op strafvermindering na een veroordeling tot levenslang voor tien moorden, maar daar ging de jury niet in mee.

Salemme stond in de jaren 90 aan het hoofd van de Cosa Nostra in Boston. Hij leidde de onderwereld in die stad samen met de beruchte maffiabaas James 'Whitey' Bulger, over wie de film Black Mass met Johnny Depp werd gemaakt.

De klassieke maffia heeft tegenwoordig veel minder invloed dan vroeger. Een voormalig aanklager noemt de veroordeling van Salemme daarom ook het einde van een tijdperk.