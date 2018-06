Vraag Den Haag: Kamerverbouwing duurt twee keer zo lang en nieuwe naam CU

Van Vak K in de Tweede Kamer en de appeltaart in de 'kantine' tot de verbouwing van het hele Binnenhof: in deze tweede aflevering van Vraag Den Haag beantwoorden NOS-verslaggevers weer allerlei verschillende kijkersvragen.

Ook gaan ze op bezoek bij minister Hoekstra van Financiƫn. In een speciale 'dealing room' op zijn ministerie legt de minister uit hoe de Nederlandse staatsschuld wordt afgelost.

En zou de ChristenUnie meer zetels hebben als de partij een andere naam zou hebben? Daarover laten de Haagse NOS-verslaggevers Vincent Rietbergen, Xander van der Wulp en Ron Fresen hun licht schijnen.