'Dacht dat alles in orde was', toch geen diploma voor honderden vmbo'ers

"Dit is niet te geloven", zegt een moeder van een leerling van VMBO Maastricht. Haar zoon kreeg op 13 juni te horen dat hij was geslaagd. "We waren trots en blij dat hij de opleiding had afgerond. En nu kregen we vanmiddag ineens dit bericht."

Honderden leerlingen van scholengemeenschap VMBO Maastricht kregen vanmiddag te horen dat ze toch niet zijn geslaagd. Ze kunnen geen diploma krijgen, omdat er ernstige fouten zijn gemaakt bij de examens. De scholieren en hun ouders zijn ontgoocheld en teleurgesteld.

In totaal zijn de examens van 354 leerlingen van twee locaties van het samenwerkingsverband VMBO Maastricht ongeldig verklaard na onderzoek door de onderwijsinspectie. Een van de scholieren zegt dat hij dit niet had zien aankomen. "Ik dacht het hele schooljaar dat ik alles op orde had. Ik had al een voorlopige cijferlijst en heb met mijn vrienden gevierd dat ik geslaagd was."