'Lid waterpoloclub Leiden verdacht van ontucht met minderjarigen'

Een 32-jarige man uit Leiden wordt verdacht van het plegen van ontucht met twee meisjes. Omroep West schrijft dat hij lid is van een waterpolovereniging in Leiden en verbonden was aan het Leonardo College.

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt de aanhouding, maar geeft verder geen details over de verdachte. Ook is niet bekendgemaakt hoe oud de meisjes zijn.

De waterpoloclub liet dinsdag al weten erg geschrokken te zijn, maar gaf verder geen details. De man is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft twee weken vastzitten.