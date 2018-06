OPEC eens over verhoging olieproductie

De leden van oliekartel OPEC gaan de totale productie verhogen met maximaal 1 miljoen vaten per dag. Dat hebben ze besloten op een vergadering in Wenen. De ingangsdatum is 1 juli.

Anderhalf jaar geleden werd de oliekraan juist een stukje dichtgedraaid. Hierdoor steeg de prijs van olie, die op dat moment heel laag stond. Er werden sindsdien iedere dag 1,8 miljoen olievaten minder naar boven gehaald.

Naar verwachting zal een stijging met 1 miljoen vaten niet worden gehaald. Sommige landen zijn niet in staat de olieproductie op te voeren. Iran kan bijvoorbeeld minder olie verkopen sinds de Amerikaanse president Trump uit het atoomakkoord met het land stapte. Venezuela is politiek instabiel, waardoor het land ook minder olie kan produceren.

Fors omhoog

Omdat de OPEC-landen de afgelopen tijd minder olie produceerden dan ze eigenlijk hadden afgesproken, kan de productie nu fors omhoog, stelt Suhail al-Mazrou, energieminister van de Emiraten. Hij zegt dat het verschil tussen het afgesproken plafond en de werkelijke productie iets minder dan 1 miljoen vaten is.

De olielanden konden het maar moeilijk eens worden over een productieverhoging. Rusland en Saudi-Arabiƫ waren voor een forse productieverhoging, andere landen voelden daar niets voor.