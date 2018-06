Honderden vmbo-leerlingen krijgen geen diploma door fouten in examens

Alle eindexamenkandidaten van twee Maastrichtse vmbo-scholen kunnen geen diploma krijgen, omdat er ernstige fouten zijn gemaakt met de examens. De scholenkoepel Limburgs Voortgezet Onderwijs wordt direct onder verscherpt toezicht geplaatst.

De examens van 354 leerlingen het Sint-Maartenscollege en het Porta Mosana College, die onder de koepel vallen, zijn ongeldig verklaard nadat de onderwijsinspectie ernstige tekortkomingen heeft geconstateerd, schrijft onderwijsminister Slob aan de Tweede Kamer.

Niet één van de kandidaten had centraal examen mogen doen. Allemaal hadden ze één of meerdere schoolexamens bij één of meerdere vakken onvolledig afgerond. De gegevens die de scholen aan de inspectie doorgaven, bleken incorrect en incompleet. Zo werd bij een deel van de leerlingen vanwege afwezigheid het cijfer 1 of 1,1 genoteerd, maar werd dat niet doorgegeven aan de inspectie.

Mogelijkheden zeer beperkt

"Dit is een zwaar besluit, maar gegeven de omstandigheden onvermijdelijk", schrijft Slob. "Leerlingen moeten zich verzekerd weten van een diploma dat staat voor een volwaardige opleiding waarmee zij met vertrouwen en met gedegen kennis en vaardigheden aan een vervolgopleiding kunnen beginnen. Daar is in deze situatie geen sprake van en dat betreur ik ten zeerste."

De inspectie en het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bekijkt of er mogelijkheden zijn om alsnog op een juiste manier examen te doen en een diploma te halen. Maar deze mogelijkheden zijn voor het overgrote deel van de leerlingen "helaas zeer beperkt".