OVSE teleurgesteld over weigering verkiezingswaarnemers door Turkije

Van die laatste groep werden er gisteren twee geweigerd. Het Duitse Bondsdaglid Andrej Hunko (Die Linke) zat donderdag al in het vliegtuig in Wenen toen hij te horen dat hij niet welkom was. Hunko was vorig jaar april in Turkije bij de verkiezing over de grondwetswijziging. Toen had hij kritiek op de "ondemocratische en oneerlijke" voorwaarden bij de verkiezing. Volgens Hunko kan de stap van Turkije "enkel worden verklaard door de toenemende nervositeit voor de verkiezingen".

Minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu tweette een foto waarop Hunko poseert met een vlag van de PKK, de Koerdische beweging die in Turkije, de VS en Europa op de lijst van terroristische organisaties staat. "Hoe kan men objectiviteit verwachten?", vraagt de minister zich af. De Europese fractie waar Die Linke bij hoort, wil dat de PKK van de Europese lijst wordt gehaald.

De Zweedse parlementariër Jabar Amin van de Milieupartij was gisteren al op de luchthaven van Istanbul, toen hij werd tegengehouden. Volgens de OVSE is hij vervolgens een paar uur vastgehouden. 's Avonds werd hij op een vlucht terug naar Stockholm gezet. De in de Koerdische autonome regio in Irak geboren Amin denkt dat hij het land niet in mocht vanwege zijn zeer kritische uitlatingen over president Erdogan, zei hij tegen de Zweedse nieuwssite SVT. Zo veroordeelde Amin de aanvallen op Afrin.