Meer kinderen geconfronteerd met dementie: 'Oma dacht dat het 2012 was'

Alzheimer Nederland schat dat zo'n honderdduizenden kinderen van onder de vijftien te maken hebben met dementie, als kleinkind of achterkleinkind. "We zien dat het aantal mensen met dementie heel erg stijgt. Daardoor krijgen kinderen er steeds meer mee te maken en we willen dat die kinderen er goed mee kunnen omgaan", zegt Dinand Bekkenkamp van de organisatie.

Op dit moment hebben zo'n 270.000 en dat stijgt volgens Bekkenkamp met meer dan een half miljoen in 2040. Alzheimer Nederland gaat nu onderzoek doen naar hoe ze kinderen in zo'n situatie het best kunnen bijstaan, bijvoorbeeld met speciale bijeenkomsten, lespakketten of een aparte website.