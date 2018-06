Almere City FC als eerste betaalde club terug naar echt gras

Op verzoek van de trainers en de spelers is het kunstgras bij Almere City FC vervangen door echt gras. Daarmee is dit de eerste club van de zeventien "kunstgrasclubs" in het betaald voetbal die overstapt.

"Dit glijdt lekkerder en is beter voor de knieƫn", zegt algemeen directeur John Bes tegen Omroep Flevoland. "Ook is dit goed voor het aantrekken van spelers. En we hopen in de eredivisie te komen, die terug wil naar het echte gras."

Het Almeerse kunstgras wordt hergebruikt als trainingsveld buiten het stadion.

Yanmar

Almere City FC betrok twaalf jaar geleden het complex dat nu het Yanmar Stadion heet. Op dat moment was het het derde stadion in Nederland met een kunstgrasmat.

De A-selectie van Almere City FC start maandag 2 juli met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De eerste wedstrijd op het echte gras wordt gespeeld op dinsdag 7 augustus tegen Real Mallorca. Dat is een oefenwedstrijd. De competitie start op 17 augustus.