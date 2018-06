VN: honderden doden door veiligheidsdiensten in Venezuela onbestraft

De mensenrechtensituatie in Venezuela gaat nog altijd hard achteruit. Het doden van honderden demonstranten door veiligheidsdiensten in de afgelopen jaren blijft onbestraft en van een rechtsstaat is vrijwel geen sprake meer. Dat staat in een rapport van de Verenigde Naties.

Criminelen worden vaak niet strafrechtelijk vervolgd. De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten bij de VN, Zeid, roept de Venezolaanse regering op om misdadigers te berechten. In het rapport wordt gesproken van "schokkende aantallen" buitengerechtelijk gedode jonge mannen tijdens misdaadbestrijdingsoperaties in arme wijken. Het zijn acties die vaak zonder arrestatiebevel worden uitgevoerd.

Het zou gaan om ongeveer 500 discutabele moorden die tot op heden onbestraft zijn gebleven. In veel zaken is het bewijsmateriaal verdwenen - volgens Zeid een teken dat de interne controle in het land ontbreekt. "De straffeloosheid moet stoppen."

In Venezuela heerst een diepe politieke, economische en humanitaire crisis. Voedsel- en medicijnentekorten hebben duizenden mensen op de vlucht doen slaan. President Maduro ontkent verantwoordelijk te zijn voor de problemen. Zijn herverkiezing vorige maand werd internationaal breed veroordeeld.

Oscar Pérez

In het VN-rapport wordt de zaak rond Oscar Pérez belicht. De agent van de speciale eenheid stal een overheidshelikopter en gooide granaten op twee regeringsgebouwen, uit protest tegen de regering-Maduro.

Pérez werd in januari met zes anderen gedood door zwaarbewapende politieagenten, hoewel hij zich had overgegeven. Volgens VN-onderzoekers werden Pérez en de anderen geëxecuteerd en is het bewijsmateriaal daarna vernietigd.