Oud-supermarktondernemer en wijnmaker Eric Albada Jelgersma overleden

Eric Albada Jelgersma is overleden. De oud-supermarktondernemer en wijnmaker is 79 jaar geworden, heeft de directeur van een van zijn Franse wijnhuizen bekendgemaakt.

Albada Jelgersma was een van de grondleggers van supermarktconcern Laurus, met winkels als Edah, Konmar en Super de Boer. Het concern werd in 2009 overgenomen door Jumbo.

De in Noord-Brabant geboren zakenman had een geschat vermogen van 320 miljoen euro.

Tegenslagen

In zijn leven kreeg hij met enkele flinke tegenslagen te maken. Zo werd in 1987 zijn 10-jarige dochter ontvoerd uit hun huis. Korte tijd later werd ze ongedeerd gevonden en de ontvoerders werden gepakt. In 2005 raakte Albada Jelgersma zwaargewond bij een ongeluk op zijn zeilschip. Sindsdien zat hij verlamd in een rolstoel.

Uitgerekend gisteren, de dag van zijn overlijden, werd bekend dat zijn wijnhuis Château Giscours een boete van 200.000 euro heeft gekregen voor het toevoegen van suiker aan de wijn om het alcoholpercentage te verhogen. Dat is volgens de Franse wet niet toegestaan.

Directeur Alexander van Beek van het wijnhuis is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf, maar hij is tegen het vonnis in beroep gegaan.

Het is niet duidelijk waaraan Eric Albada Jelgersma gestorven is.