Grote brand Leeuwarden, ziekenhuis stelt vanwege rook operaties uit

Er woedt een grote brand in het voormalige kantoor van de Belastingdienst in Leeuwarden. Omdat de rook het ziekenhuis MCL binnenkomt, is er risico voor patiënten. Daarom stelt het ziekenhuis geplande operaties uit.

In het anti-kraakpand aan de Tesselschadestraat, een flat, wonen tien mensen. Ook herbergt het gebouw culturele gezelschappen. Alle bewoners en gebruikers zijn in veiligheid gebracht.

Vijf nabijgelegen woningen worden ontruimd en een middelbare school houdt vanwege de rook iedereen binnen. De politie onderzoekt of het nodig is een deel van de stad te ontruimen.

Voor de brandweer is het lastig bij de brandhaard te komen. Het vermoeden is dat het vuur onder het gebouw begonnen is. Eerste streven is nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere verdiepingen.

De brand werd ontdekt door bouwers die in de buurt aan het werk waren. Zij zagen rook komen uit de luchtbehandelingkast op het dak aan de achterkant, schrijft Omrop Fryslân.