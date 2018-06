Doodstraf voor brein achter aanslagen Jakarta

Een Indonesische rechtbank heeft een moslimextremist tot de doodstraf veroordeeld. De 46-jarige Aman Abdurrahman gaf vanuit de gevangenis opdracht voor terroristische aanslagen.

Volgens de rechtbank is hij onder meer het brein achter de aanslagen in Jakarta, waarbij in 2016 zeven mensen omkwamen en onder anderen een Nederlandse VN-medewerker zwaargewond raakte.

De aanslagen in de Indonesische hoofdstad begonnen met een aanval op een politiepost. Twee zelfmoordterroristen bliezen zichzelf daar op. Daarna was er een schietpartij tussen terroristen en de politie. De aanslagplegers gingen vervolgens een Starbucks binnen, waar opnieuw explosies waren.

Abdurrahman is de ideologische leider van de extremistische organisatie JAD, een groep die gelieerd is aan IS.