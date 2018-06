Wekdienst 22/6: Harleys worden duurder en Yarela (2) is bij haar moeder

En dan nog dit:

Yarela, het 2-jarige meisje op de foto hieronder, dat hét gezicht is geworden van het verscherpte Amerikaanse grensbeleid, is samen met haar moeder in Texas. Dat zegt haar vader (32) tegen een Spaanstalige nieuwszender. Kennissen hebben hem verteld dat de twee het goed maken en samen in de Amerikaanse staat Texas in hechtenis zitten.