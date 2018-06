Keizerlijke tombe geeft uitgestorven gibbon prijs

Vrouwe Xia kreeg een imposante hoeveelheid grafgiften mee toen ze 2300 jaar geleden stierf. De grootmoeder van de eerste keizer van China werd begraven met jade, goud en zilver, twee koetsen compleet met twaalf paarden en putten vol exotische dieren als een beer, een luipaard,een lynx en vogels.

Maar het meest bijzonder was misschien wel haar gibbon. Nadat wetenschappers het graf in 2004 hadden ontdekt, vonden ze een schedel van een uitgestorven geslacht mensaap. Uniek, want tot nu toe was niet bekend dat er sinds laatste ijstijd mensapen waren uitgestorven.

De onderzoekers speculeren dat gibbon misschien een huisdier was van Xia. In vergelijking met hedendaagse soortgenoten heeft hij opvallend grote tanden, maar verder zag het dier er waarschijnlijk vergelijkbaar uit. Ze hebben hun soort Junzi imperialis genoemd, naar het Chinese woord voor 'heer', omdat gibbons zo elegant zijn.

Wanneer het dier precies is uitgestorven is onbekend, misschien is dat slechts enkele honderden jaren geleden. De wetenschappers, die over hun vondst schrijven in Science, gaan ervan uit dat het dier door de mens is uitgestorven: jagen en het verlies van hun leefomgeving werd de aap fataal.

Xia's kleinzoon Qin Shi Huangdi verenigde China tot één rijk. Hij liet de Chinese Muur bouwen en een enorm terracottaleger voor zijn graf.