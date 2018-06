Helft schoolkinderen sport te weinig

Bijna de helft van de Nederlandse kinderen sport te weinig. Volgens cijfers van het CBS voldoet 45 procent van alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar niet aan de beweegrichtlijnen. Het is voor het eerst dat het CBS dit onderzocht heeft.

Het advies voor schoolkinderen jaar is om elke dag minstens een uur matig intensieve inspanning te leveren, zoals fietsen, wandelen of zwemmen. Drie keer week moeten daar spier- en botversterkende activiteiten bij komen zoals springen, dans of krachttraining.

Ouders nog slechter

Bijna alle kinderen doen voldoende spier- en botversterkende activiteiten (99,4 procent). Volgens opgave van de ouders doet bovendien twee derde van alle kinderen wekelijks aan sport.

Bij de dagelijkse beweging laat een groot deel het afweten. Slechts 55 procent van de kinderen voldoet aan deze richtlijn. Verschil tussen jongens en meisjes is er niet.

Overigens doen de ouders het slechter dan hun kroost. Bij de volwassenen met minstens één kind haalt 47 procent de richtlijn (2,5 uur matige inspanning in de week, 2 keer per week spier- en botversterkende activiteiten). Een kwart laat het in die laatste categorie afweten.