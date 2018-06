Explosie in een woning in Utrecht, meerdere gewonden

Bij een explosie in een flat in Utrecht is vanavond een onbekend aantal personen gewond geraakt. Hulpdiensten zijn aanwezig op de Marshalllaan, waar de ontploffing plaatsvond, schrijft de Veiligheidsregio op Twitter.

Na de explosie brak in meerdere appartementen brand uit, zegt de brandweer. Een van de gewonden is een politieagent, die aanwezig was toen de brand ontstond.

Ooggetuige: 'Echt even bijkomen'

Rianne Verhoeff zag hoe de agent uit het raam bij het brandende appartement hing. "We zagen vanuit onze ooghoek dat er iets in brand stond. Toen we keken, zagen we de vlammen uit de flat komen."

Even later liet de agent zich vallen. Hij raakte daarbij ernstig gewond, schrijft de politie op Twitter. Verhoeff is erg geschrokken. "We zagen op straat ook allemaal mensen huilen. We moeten echt even bijkomen." De explosie heeft ze niet gehoord. "Maar dat kan ook zijn omdat ons huis vol bezoek zit."